Premio letterario Futura–Raccontare la Lombardia Aperte le candidature per gli scrittori esordienti

Sono aperte le candidature per il Premio letterario “Futura – Raccontare la Lombardia”, rivolto agli scrittori esordienti. Promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto dalla Regione, il premio invita a condividere storie e prospettive sulla Lombardia, i Giochi Olimpici e le passioni locali. Un’opportunità per emergere nel panorama letterario e valorizzare il patrimonio culturale della regione.

Aperte le candidature al Premio letterario ‘Futura – Raccontare la Lombardia – il territorio, i Giochi Olimpici, le passioni’, promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto dalla Regione. L’iniziativa si propone di valorizzare il territorio con la narrazione delle sue peculiarità. Possono concorrere esordienti tra 18 e 35 anni, con opere incentrate su aspetti della Lombardia: valori, identità, storia, tradizioni sociali e culturali, personaggi, luoghi. Il termine dell’invio dei racconti è il 20 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: XIII Premio letterario “Eugenia Bruzzi Tantucci”: candidature aperte fino al 10 novembre Leggi anche: Le nuove penne di Palermo, chi sono gli scrittori esordienti che nei loro libri si ispirano alla Sicilia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Premio per i giovani scrittori che valorizzano la Lombardia - Valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità, e nel contempo offrire opportunità concrete ai giovani scrittori. ansa.it Il bando del Premio Letterario Internazionale Il Club dei Poeti 2026 Scadenza 30 Gennaio 2026 https://www.concorsiletterari.it/concorso,20750 Invia tre Poesie a tema libero, una verrà scelta dalla Giuria e se sarai fra i primi tre classificati, vincerai la pubblicazi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.