Albergatore di Bergamo condannato per odio razziale sparisce il suo episodio di 4 Hotel | cos’è successo

L’episodio di “4 Hotel” ambientato a Bergamo è scomparso da tutte le piattaforme online. La puntata, che aveva fatto discutere, è stata rimossa dopo una sola messa in onda. La causa sembra legata alla condanna di un albergatore locale per odio razziale. Ora, il pubblico si chiede cosa sia successo realmente e perché la trasmissione sia stata cancellata così rapidamente.

L'episodio di "4 Hotel" ambientato a Bergamo è sparito da tutte le piattaforme dopo un'unica trasmissione. Il programma di Bruno Barbieri, registrato nell'autunno 2024 e andato in onda il 26 ottobre 2025 su Sky, è scomparso sia dal canale satellitare che da Tv8. La ragione? Le dichiarazioni antisemite di Paolo Maddaloni, uno degli albergatori protagonisti. Nell'aprile 2024, Maddaloni, che gestiva l'hotel Le Funi in Città Alta, ha scritto un commento sulla pagina Instagram del Giornale.it: "Io ho un albergo e nel mio piccolo ho bandito gli ebrei". Dopo aver pubblicato il messaggio, l'imprenditore lo ha cancellato per evitare conseguenze, ma lo screenshot aveva già fatto il giro della rete. Bergamo, la puntata di 4 Hotel fatta sparire e il post sugli ebrei messi al bando. L'albergatore ha taciuto la condanna. Bergamo, la puntata di «4 Hotel» fatta sparire e il post sugli ebrei messi al bando. «L'albergatore ha taciuto la condanna»L'ex responsabile delle Funi scrisse un post, si scusò, dimise e pagò un decreto penale. Il legale: «Ma la notifica è successiva alla firma del contratto con la trasmissione, non lo sapeva». L'ex albergatore scrisse un posto anti ebrei, si scusò e si dimise. Ma quella frase e il decreto penale di condanna lo hanno fatto cancellare dalla puntata di "4 Hotel" su Bergamo. Il suo legale: "Decreto di condanna arrivato 10 mesi dopo".

