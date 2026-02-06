Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026 l' annuncio di Carlo Conti in versione Sandokan

Can Yaman sarà il nuovo volto della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco ha appena ricevuto l’annuncio ufficiale da Carlo Conti, che per l’occasione si trasforma in Sandokan. La serata andrà in onda martedì 24 febbraio e vedrà Yaman affiancare Conti e Laura Pausini, che sarà la super ospite. È la prima volta che Yaman partecipa a Sanremo, e già si prevede un grande fermento tra il pubblico.

L'attore turco è stato ufficialmente annunciato come co-conduttore della prima serata del Festival, prevista per martedì 24 febbraio 2026, accanto al direttore artistico e presentatore Carlo Conti e alla super ospite Laura Pausini.

