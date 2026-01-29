Sanremo 2026 Achille Lauro co-conduttore della seconda serata | l' annuncio di Carlo Conti

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. La notizia è stata annunciata da Carlo Conti, che ha confermato il suo coinvolgimento durante la presentazione ufficiale. Lauro salirà sul palco accanto a Conti, portando la sua energia e il suo stile originale. I fan sono già curiosi di vedere come si svilupperà questa collaborazione.

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. A ufficializzare il nome è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. Il cantante affiancherà quindi Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse (24 - 28 febbraio), che vede Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. L'annuncio di Carlo Conti Achille Lauro tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con «Rolls Royce», 2020 con «Me ne frego», 2022 con «Domenica», 2025 con «Incoscienti giovani», e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

