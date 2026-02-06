Campionato Spezzino | la tripletta di Goretta lo incorona nuovo re dei bomber

La Spezia torna a sorridere nel campionato di calcio a 7. La squadra di mister Tonelli ritrova la vittoria contro la sua bestia nera, dopo una settimana di sconfitte. Goretta segna una tripletta e diventa il nuovo re dei bomber, mentre la capolista Bar Pi&ro si risolleva con cinque gol di squadra. La decima giornata si chiude con un sorriso per i padroni di casa, pronti a mantenere la vetta.

La Spezia, 5 febbraio 2026 – Decima giornata per il Campionato Spezzino di calcio a 7, affiliato Aics, dove la capolista Bar Pi&ro ritrova la vittoria dopo il passo falso della scorsa settimana: reti di Masini, Porpora, Joly, Darli e Celay per la squadra di mister Tonelli. Per ND Trasporti, Guri e Bautista. Al secondo posto si conferma Gino Hair Salon che vince il derby di Nave contro Lakomitiv Loska: in evidenza Franzoni e Ponte con una doppietta ciascuno. Squadra rivelazione del campionato, terzo posto e miglior difesa, Quelli del Giovedì vanno a punti per la nona gara consecutiva: protagonista il solito Goretta, autore di una tripletta e nuovo capocannoniere della massima serie con 17 sigilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Campionato Spezzino di calcio a 7, organizzato da Aics, riprende le attività dopo la pausa natalizia.

