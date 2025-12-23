Campionato Spezzino | Piero Scoglietti Grullo e Bon sti chi leader di Natale

Il Campionato Spezzino di calcio a 7, organizzato da Aics, riprende le attività dopo la pausa natalizia. La gara più recente ha visto la capolista Bar Piero confermare il proprio ruolo battendo il Real Prulla. La stagione prosegue con diverse sfide che coinvolgono squadre come Scoglietti, Grullo e Bon, mantenendo vivo l’interesse per questa competizione tra le principali del territorio.

La Spezia, 23 dicembre 2025 – Con la travolgente vittoria della capolista Bar Piero ai danni di Real Prulla, dopo la settimana di pausa, riparte la kermesse di calcio a 7 di Campionato Spezzino affiliato Aics. Sempre in Serie A, fermato sul pareggio Gino Hair Salon: alle reti di Bartoletti e Lesi (su punizione, la sua specialità) risponde Goretta e Cattabiani per Quelli del Giovedì. Uno scatenato Shabanaj cala il poker e Sporting Follo crolla nel campo del Trincerone contro Grandi Macchine. Dinamo Spritz e Toros si dividono la posta: tripletta di Stefanelli per i padroni di casa e di Marchioni per i tori sarzanesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

