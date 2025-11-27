Campionato Spezzino | si arenano Bar Pi&Ro e Sporting Follo
La Spezia, 27 novembre 2025 – Nella quinta giornata del campionato amatoriale di calcio a 7 Aics ' Campionato Spezzino ', fermate le prime due in classifica. Bar Pi&ro si fa rimontare dallo Spezia Calcio Popolare: alla doppietta di Darli risponde Lombardi, autore anche lui di due gol, che vale un punto prezioso per la squadra del mister Canali. Pesante battuta d’arresto invece per lo Sporting Follo, travolto dal Gino Hair Salon trascinato da uno straripante Lesi (quattro reti per lui) insieme ai gol di Ponte, Domenichelli e Franzoni. Finisce in equilibrio il duello tra i bomber Stefanelli della Dinamo Spritz e Goretta di Quelli del Giovedì, unici giocatori sempre a segno in ogni gara del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
