Il Consiglio regionale della Campania non riesce ancora a decidere 8 presidenti di commissione | la maggioranza continua a litigare

Il Consiglio regionale della Campania è ancora in fase di definizione per quanto riguarda la nomina di otto presidenti di commissione, con la maggioranza che prosegue le discussioni. Nel frattempo, Roberto Fico ha presentato la sua giunta ai consiglieri, sottolineando l’intento di evitare iniziative elettorali. Le tensioni si manifestano sia in Aula che nel campo largo, evidenziando le difficoltà nel processo decisionale e nel consolidamento delle alleanze politiche.

Roberto Fico presenta ai consiglieri la sua giunta regionale: "Non farò spot elettorali". Sulle 8 commissioni tensioni in Aula e nel campo largo. Campania, al via XII Legislatura del Consiglio regionale ma non c'è ancora la Giunta. Inizia ufficialmente la XII Legislatura del Consiglio regionale in Campania, con la seduta di insediamento degli eletti prevista alle 11. Seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale: presentato il programma di governo. 29 dicembre 2025 - Si è tenuta quest'oggi la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania, così come determinatosi dalle recenti elezioni dello scorso 23 e 24 novembre.

