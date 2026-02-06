Camera blocca le sale stampa dopo il caso Casapound | stop alle prenotazioni delle conferenze

La Camera dei deputati ha deciso di bloccare le prenotazioni delle sale stampa dopo il caso Casapound. La misura arriva in risposta alle polemiche politiche degli ultimi giorni, che hanno portato a questa decisione forte e immediata. Ora, chi vuole organizzare conferenze stampa dovrà aspettare ulteriori chiarimenti dalle autorità.

Il blocco delle prenotazioni per le conferenze stampa presso la Camera dei deputati rappresenta una decisione di forte rilievo istituzionale, scaturita da una polemica politica che ha travolto Palazzo Montecitorio negli ultimi giorni. La presidenza e l’ufficio stampa hanno scelto di intervenire in modo drastico sospendendo l’accesso al sistema telematico di riserva delle sale, una mossa che riflette la volontà di ripensare integralmente le modalità con cui i singoli parlamentari possono disporre degli spazi comuni per eventi che coinvolgono realtà esterne. Il caso specifico che ha innescato questa reazione riguarda la richiesta avanzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, il quale aveva organizzato un incontro con esponenti di Casapound per discutere il controverso tema della remigrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le opposizioni hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze stampa programmate.

Il 30 gennaio, CasaPound organizza una conferenza stampa presso la Camera dei deputati per presentare la raccolta firme della proposta di legge sulla “remigrazione” degli stranieri in Italia.

