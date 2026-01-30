Remigrazione la Camera annulla tutte le conferenze stampa

La Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa sulla remigrazione. Le opposizioni hanno occupato la sala di Montecitorio per bloccare l’iniziativa. La protesta è durata diverse ore, impedendo ai deputati di discutere pubblicamente i temi legati al fenomeno. La situazione resta tesa, senza che si trovi ancora una soluzione condivisa.

Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Lo annuncia una nota di Montecitorio. Poco prima della nota tutti i giornalisti che attendevano la conferenza stampa convocata da Furgiuele con Casapound erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera, al momento occupata dei Deputati delle opposizioni. Copie della Costituzione sventolate alle spalle del deputato leghista Domenico Furgiuele, il quale è contornato dalle delegazioni delle opposizioni che hanno occupato la sala delle conferenze stampa di Montecitorio per impedire si svolga l'iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Remigrazione e riconquista' che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.

