Le opposizioni hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze stampa programmate. La Presidenza ha deciso di annullarle tutte per motivi di ordine pubblico. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

AGI - Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Poco prima dell'annullamento ufficiale da parte della Camera di tutte le conferenze stampa che si sarebbero dovute tenere in sala stampa di Montecitorio, la situazione era di tensione, con diversi deputati di Pd, M5s e Avs che presidiavano l'aula della conferenza, presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, con cui si è acceso un battibecco in quanto il leghista continuava a confermare l'evento. "I n questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio, mentre veniva chiusa la porta di accesso alla sala e all'interno restavano solo i deputati delle opposizioni e Furgiuele. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le opposizioni contro Casapound alla Camera occupano la sala stampa, annullate tutte le conferenze

Le opposizioni di Casapound hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze previste.

Questa mattina, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha deciso di occupare la sala stampa della Camera.

