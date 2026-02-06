cambio di gestione al mercato di pagani nocera diritti e salari a rischio per 13 lavoratori

Un cambio di gestione al Mercato di Pagani-Nocera sta creando tensione tra i lavoratori. Quattordici di loro rischiano di perdere diritti e salari, anche se l’azienda descrive la transizione come una normale formalità. La situazione è diventata più complicata del previsto e i dipendenti aspettano risposte chiare sulle loro sorti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dietro un cambio di gestione annunciato come una semplice formalità, si nasconde una vicenda che sta mettendo a rischio diritti, salari e futuro di tredici lavoratori del Mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera. Per questo è stato proclamato lo stato di agitazione e chiesto l’intervento immediato delle istituzioni. A denunciarlo è Gerardo Rosanova, segretario generale della Flaica Cub Salerno, che parla senza mezzi termini di un’operazione opaca, costruita sulla pelle dei lavoratori. « Qui non siamo davanti a un normale passaggio di consegne – dichiara Rosanova – ma a un cambio di gestione che abbassa diritti, riduce salari e cancella tutele conquistate in anni di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Flaica Cub Salerno ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti nella raccolta rifiuti, nello smaltimento degli ingombranti e nello spazzamento delle aree del Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera.

