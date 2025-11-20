Dai salari agli scioperi sotto attacco i diritti dei lavoratori

Lo scorso weekend ha tenuto banco il caso dell’emendamento alla Manovra, presentato da FdI, che avrebbe obbligato i lavoratori dei trasporti a comunicare – per iscritto, in forma irrevocabile e con una settimana di anticipo – l’adesione a uno sciopero. Una proposta senza precedenti, poi ritirata dopo la levata di scudi di sindacati e opposizioni con la promessa, però, di presentare un ddl. Non è la prima volta che la maggioranza getta il sasso e poi ritira la mano. Si tratta di un modus operandi ormai rodato, che nasconde una duplice finalità. La prima: inviare un avvertimento agli interessati, in tal caso le sigle sindacali colpevoli, a detta di FdI-Lega-FI, di abusare dello strumento dello sciopero; la seconda, più comunicativa che politica: spostare l’attenzione mediatica dalle frizioni che agitano la stessa maggioranza, vedasi i mugugni leghisti sulla prosecuzione del sostegno militare all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dai salari agli scioperi, sotto attacco i diritti dei lavoratori

Contenuti che potrebbero interessarti

L’Equal Pay Day è la giornata simbolica istituita per la sensibilizzazione contro il divario salariale di genere. Purtroppo in Italia il lavoro delle donne continua ad essere pagato e riconosciuto meno rispetto agli uomini. Nonostante siano stati fatti molti passi ava Vai su Facebook

Stipendi, dai dirigenti agli operai: la classifica Inps delle retribuzioni in Italia. Chi guadagna e chi resta indietro Vai su X

Dai salari agli scioperi, sotto attacco i diritti dei lavoratori - Dai salari bassi agli scioperi nel mirino delle destre, i diritti dei lavoratori sono sempre più sotto attacco. Riporta lanotiziagiornale.it

Il fisco ha fatto abbastanza, per i salari ora tocca alla contrattazione - La vacanza contrattuale ha un impatto significativo sul potere d’acquisto dei lavoratori, soprattutto in un contesto macroeconomico di forte inflazione. Come scrive ilfoglio.it

Maurizio Landini spiega perché gli scioperi si fanno sempre di venerdì, Matteo Salvini replica e lo punge - Il segretario della Cgil Maurizio Landini spiega perchè gli scioperi si svolgono il venerdì: la risposta di Matteo Salvini è dura ... Segnala virgilio.it