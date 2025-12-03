Chi è Pietro Beccari che diventerà il nuovo presidente e amministratore delegato dell' intero fashion group del colosso francese

C ambio di assetto ai piani alti del lusso. Dall’1 gennaio 2026 Pietro Beccari diventerà il nuovo presidente e amministratore delegato dell’intero fashion group di LVMH, la divisione moda del colosso francese. Louis Vuitton Primavera-Estate 2026: quando l’eleganza si fa intima e sfila al Louvre X Leggi anche › Da Bvlgari a Louis Vuitton, le nuove boutique aperte a Milano rivoluzionano il concetto di shopping Una nomina che arriva in un momento delicato per il mercato e che conferma la centralità del manager italiano all’interno del colosso francese, dove continuerà contestualmente a guidare anche Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chi è Pietro Beccari, che diventerà il nuovo presidente e amministratore delegato dell'intero fashion group del colosso francese

