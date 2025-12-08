Un Posto al Sole anticipazioni 9 dicembre | Filippo nuovo amministratore delegato dei Cantieri
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 9 dicembre Eduardo continuerà ad essere di malumore e scontrarsi con Clara, salvo poi continuare a commettere un grande errore. Intanto, Filippo accetta la proposta di Chiara Petrone e diventa amministratore delegato dei Cantieri. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
