Mattarella | Il calo delle nascite minaccia conti pubblici e coesione sociale Servono servizi e stipendi adeguati

In Italia il numero delle nascite non è mai stato così basso, mettendo a rischio il debito pubblico e la coesione sociale. E’ l’allarme lanciato giovedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l’apertura degli Stati generali della natalità per l’auditorium della conciliazione di Roma. La ricetta del Quirinale per invertire la rotta è chiara: più servizi pubblici per sostenere le famiglie e aiutare i genitori, ma anche stipendi più alti. L’evento, organizzato dalla Fondazione per la Natalità presieduta da Gigi de Palo, si concluderà venerdì. Il capo dello Stato ha aperto il convegno mettendo tutti in guardia: il calo della natalità “inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici, oltre che sulla coesione intergenerazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Il calo delle nascite minaccia conti pubblici e coesione sociale. Servono servizi e stipendi adeguati”

