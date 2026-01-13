Pizza vino e tradizioni protagonisti con Calici & Spicchi di Antonella Amodio
Il 17 gennaio a Macerata Campania, presso la Pizzeria Doro Gourmet, si terrà l’evento
Sabato 17 gennaio, alle ore 13.00, la Pizzeria Doro Gourmet di Macerata Campania ospiterà un evento dedicato al racconto enogastronomico contemporaneo, con Antonella Amodio protagonista assoluta dell’incontro. La giornalista e critica enogastronomica presenterà il suo nuovo libro “Calici &. 🔗 Leggi su Casertanews.it
