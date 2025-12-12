Calici&Spicchi l’opera che celebra il legame tra pizza e vino attraverso 100 abbinamenti iconici

CASERTA – Dopo il successo del primo volume, con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 150 articoli e recensioni, torna il progetto editoriale che celebra l’unione tra due grandi simboli del gusto italiano: la pizza e il vino. Con “Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”, il lavoro di Antonella Amodio, giornalista e sommelier, si amplia in un vero atlante globale con più di 100 pizzerie selezionate in tutta Italia e oltre 20 Paesi esteri. Il volume si apre con la prefazione di Luciano Pignataro, giornalista, divulgatore enogastronomico tra i più autorevoli in Italia e firma storica del quotidiano Il Mattino. Lopinionista.it

Pizza, vino e idee per il futuro. Parte il viaggio verso Ego Food Fest 2026. Oggi, negli spazi di Ad Horeca Scuola di Formazione di Cippone & Di Bitetto srl, a Modugno, abbiamo presentato “Calici & Spicchi – Atlante della pizza e del vino”, il nuovo volume - facebook.com Facebook