Oggi, venerdì 6 febbraio, si apre ufficialmente la terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare continuano a regalare emozioni e sorprese, mentre gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista o sulla neve. Nel frattempo, si avvicina l’attesissima Cerimonia d’Apertura, che promette di essere uno spettacolo da non perdere.

Oggi venerdì 6 febbraio va in scena la terza giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo un paio di giorni che hanno già offerto una serie di gare palpitanti, è arrivato il momento dell’attesissima Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 20.00 con un evento che si preannuncia altamente spettacolare e che non ha precedenti nella storia: l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni avverrà in simultanea tra due località (Milano e Cortina d’Ampezzo). In precedenza ci sarà spazio per altre gare: il torneo di curling doppio misto entra nel vivo (l’Italia affronterà la Svizzera e l’Estonia), si disputeranno i primi tre segmenti della gara a squadre di pattinaggio artistico (rhtyhm dance, short program per coppie, short program femminile), spazio alle prove cronometrate della discesa libera maschile e femminile, ma anche per le prove di slittino e salto con gli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 6 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali.

Olimpiadi, il calendario dei Giochi e dove vedere le gare in tv e in streamingEcco il calendario completo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, giorno per giorno, e dove seguire in tv e in streaming tutte le gare ... msn.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 5 febbraio, calendario, streaming, italiani in garaOggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si sta preparando alla Cerimonia d’Apertura ... oasport.it

SPECIALE MILANO - CORTINA 2026 Countdown Olimpiadi: il calendario e il programma completo delle gare Dal curling all’hockey senza dimenticare il pattinaggio: tutti gli eventi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina #sempionenews #milanocortina202 facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 5 febbraio, calendario, streaming, italiani in gara - x.com