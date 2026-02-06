Calciomercato Milan in arrivo un maxi-tesoretto da spendere per gli acquisti! Le ultime
Il Milan si prepara a spendere un maxi-tesoretto di circa 60 milioni di euro. La cifra arriverà presto, secondo quanto riporta Tuttosport, e sarà pronta da investire nel prossimo mercato estivo. Un terzo di questa somma dovrebbe entrare subito nelle casse del club di Via Aldo Rossi, pronto a rinforzare la squadra con nuovi acquisti.
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe ritrovarsi nelle casse un tesoretto di quasi 60 milioni di euro. Soldi, questi, derivanti dalle cessioni di quei giocatori che, mandati altrove in prestito, non rientrano nei progetti di Massimiliano Allegri e che sono in procinto di essere riscattati dai club dove si trovano tuttora. Un terzo di quel tesoretto, per il quotidiano torinese, è praticamente già in viaggio verso Milano. La settimana prossima, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino di Álex Jiménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
