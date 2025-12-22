Calciomercato Milan arriva Füllkrug | operazione ‘low cost’ visite mediche in arrivo Le ultime

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco, diventerà il nuovo centravanti del Milan alla riapertura del calciomercato: il classe 1993 arriverà dal West Ham. Il punto sull'operazione condotta dal direttore sportivo Igli Tare con tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan prova per Füllkrug: operazione ‘low cost'”

Leggi anche: Fullkrug Milan: accelerata nelle ultime ore, tedesco ormai vicinissimo! Formula, visite mediche ed esordio in rossonero, stilato il piano completo

