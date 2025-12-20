Calciomercato Inter tesoretto in arrivo da Kristjan Asllani
Nei suoi tre anni con la maglia della Beneamata non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Poca continuità nelle prestazioni e in particolar modo una certa difficoltà di interpretazione quando chiamato in causa nelle partite più importanti. L’ultimo calciomercato estivo ha portato (in prestito) l’ex centrocampista dell’ Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Juve, tesoretto in arrivo? L’Inter punta un ex bianconero, quella clausola farebbe felice la Vecchia Signora. I dettagli
Leggi anche: Calciomercato Juve, in arrivo un tesoretto da Joao Mario. Come sarà reinvestito nella sessione di gennaio
Inter il tesoretto ce l’ha davvero: questa la cifra che può mettere sul mercato a gennaio; Inter, il tesoretto di Ausilio per gennaio. Palestra? Tentativo, ma margini stretti. Altri 4 nomi; Inter, tesoretto Ausilio per gennaio. Palestra? Tentativo, margini stretti. Altri 4 nomi; Calciomercato Inter, tesoretto in arrivo da Kristjan Asllani.
Inter il tesoretto ce l’ha davvero: questa la cifra che può mettere sul mercato a gennaio - E il tesoretto può servire per l'esterno destro visto il lungo infortunio di Dumfries, con due nomi in cima alla lista secondo Tuttosport ... msn.com
Inter, Frattesi più il tesoretto: doppio colpo a gennaio in Serie A - Tesoretto per il mercato dell'Inter cui aggiungere i soldi della cessione di Frattesi alla Juve. calciomercato.it
DIRETTA Tutte le notizie del 12 dicembre: ‘tesoretto’ Frattesi. Comolli modifica i piani - Dalla Juve all'Inter passando per il Milan: mercato e non solo ... calciomercato.it
Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista italiano non sta, infatti, trovando spazio nell’Inter di Chivu e i suoi agenti si stanno muovendo in vista di gennaio. Tra i club interessati al giocatore c’è l - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter Due idee per i nerazzurri x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.