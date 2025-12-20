Nei suoi tre anni con la maglia della Beneamata non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Poca continuità nelle prestazioni e in particolar modo una certa difficoltà di interpretazione quando chiamato in causa nelle partite più importanti. L’ultimo calciomercato estivo ha portato (in prestito) l’ex centrocampista dell’ Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, tesoretto in arrivo da Kristjan Asllani

Leggi anche: Calciomercato Juve, tesoretto in arrivo? L’Inter punta un ex bianconero, quella clausola farebbe felice la Vecchia Signora. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Juve, in arrivo un tesoretto da Joao Mario. Come sarà reinvestito nella sessione di gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter il tesoretto ce l’ha davvero: questa la cifra che può mettere sul mercato a gennaio; Inter, il tesoretto di Ausilio per gennaio. Palestra? Tentativo, ma margini stretti. Altri 4 nomi; Inter, tesoretto Ausilio per gennaio. Palestra? Tentativo, margini stretti. Altri 4 nomi; Calciomercato Inter, tesoretto in arrivo da Kristjan Asllani.

Inter il tesoretto ce l’ha davvero: questa la cifra che può mettere sul mercato a gennaio - E il tesoretto può servire per l'esterno destro visto il lungo infortunio di Dumfries, con due nomi in cima alla lista secondo Tuttosport ... msn.com