Affare Tonali solo rimandato | sarà il colpo dell’estate

L'affare Tonali è solo rimandato, con possibilità di concretizzarsi in estate. Il centrocampista del Newcastle, attualmente in Nazionale, potrebbe tornare in Serie A in determinate condizioni. La Juventus sta lavorando per rafforzare l’attacco, puntando a un acquisto strategico che possa contribuire a raggiungere obiettivi importanti come la qualificazione in Champions League.

Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale può tornare in Serie A soprattutto in un caso specifico La Juventus è al lavoro per regalare a Spalletti un colpo importante in attacco, in modo da dare quello sprint necessario al raggiungimento della Champions League. Parliamo di un traguardo a dir poco vitale per i bianconeri, che con la sconfitta di Cagliari hanno evidenziato ancor di più la necessità di un centravanti fisico in area di rigore che raccolga i palloni e i cross che arrivano dagli esterni. E Mateta, con En-Nesyri in seconda battuta, resta il principale obiettivo su cui la Juve sta lavorando in maniera importante.

Tonali Juve una fissazione: lui il grande colpo per il centrocampo in estate. A gennaio sarà soluzione ponte

La Juventus punta con decisione su Sandro Tonali come rinforzo per il centrocampo nell’estate 2024. Intanto, la società valuta un intervento temporaneo durante la sessione di mercato di gennaio, considerando l’opzione di un prestito o un acquisto a breve termine. La scelta di Tonali rappresenta una strategia a lungo termine, finalizzata a rafforzare il reparto centrale e migliorare la competitività della squadra.

Tonali Juve, i bianconeri hanno deciso: deve essere lui il grande colpo dell’estate! Due ostacoli per trasformarlo da sogno a realtà

La Juventus ha individuato in Sandro Tonali il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo durante l’estate. Dopo i primi contatti, il club bianconero si concentra sulla possibilità di portare il giocatore dall’AC Milan, con l’obiettivo di affidargli un ruolo centrale. Tuttavia, due ostacoli principali devono ancora essere superati per trasformare questa operazione in realtà, rendendo il trasferimento uno dei principali temi di mercato della sessione estiva.

Juventus, il sogno di mercato si chiama Tonali: le chiavi per rendere possibile l'affare e il ritorno dell'ex Milan in Serie A

