Calciomercato Napoli arriva l’annuncio di Sky | Colpo da 40 milioni in vista dell’estate

Il calciomercato del Napoli si prepara a una stagione importante, con voci di trattative e investimenti significativi. Secondo quanto riportato da Sky, si prospetta un acquisto da circa 40 milioni di euro in vista dell’estate. La squadra, pur concentrata sugli impegni attuali, sta già pianificando le mosse future per rafforzare la rosa e mantenere un ruolo competitivo in campionato.

Il Napoli inizia a muoversi con largo anticipo in vista della prossima sessione di mercato estiva. Mentre la squadra è concentrata sugli impegni stagionali, la dirigenza lavora già sulle strategie future. Un annuncio arrivato da Sky Sport ha acceso l'attenzione dei tifosi, parlando di un investimento importante da 40 milioni di euro. Un'operazione che coinvolge un centrocampista di livello internazionale e che conferma la volontà del club di programmare senza improvvisare, guardando oltre l'immediato. Annuncio di Sky: il Napoli pensa a Joao Gomes. Nel corso di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato un'indiscrezione significativa sul futuro del Napoli.

