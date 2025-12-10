Vai a casa a lavare i piatti | insulti sessisti e nemmeno originali all’arbitra durante una partita di calcio femminile

Brescia, 10 dicembre 2025 –  “Vai a casa a lavare i piatti”. Non brilla per originalità l’insulto sessista che domenica, 7 dicembre, un tifoso ha urlato allarbitra di una partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3. A pronunciarlo, in realtà, non è stato un tifoso qualunque, ma un magazziniere tesserato per la squadra maschile del Palazzolo, presente allo stadio come semplice spettatore. "Vai a casa a lavare i piatti", ha gridato all'arbitra Arianna Quadro, intorno alla mezz'ora della ripresa. Il pubblico ha reagito subito: sostenitori di entrambe le squadre lo hanno richiamato, prendendo le distanze da un comportamento che ha lasciato sconcertati atlete e staff. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

