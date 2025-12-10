Vai a casa a lavare i piatti | insulti sessisti e nemmeno originali all’arbitra durante una partita di calcio femminile
Durante una partita di calcio femminile a Brescia, un tifoso ha rivolto all’arbitra insulti sessisti, tra cui
Brescia, 10 dicembre 2025 – “Vai a casa a lavare i piatti”. Non brilla per originalità l’insulto sessista che domenica, 7 dicembre, un tifoso ha urlato all’arbitra di una partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3. A pronunciarlo, in realtà, non è stato un tifoso qualunque, ma un magazziniere tesserato per la squadra maschile del Palazzolo, presente allo stadio come semplice spettatore. "Vai a casa a lavare i piatti", ha gridato all'arbitra Arianna Quadro, intorno alla mezz'ora della ripresa. Il pubblico ha reagito subito: sostenitori di entrambe le squadre lo hanno richiamato, prendendo le distanze da un comportamento che ha lasciato sconcertati atlete e staff. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nascosta per 11 giorni, l'amico Dragos: «Io e Tatiana eravamo d'accordo, chiedo scusa» | Piatti da lavare e la stanza "segreta": la casa
"Vai a casa a lavare i piatti": frasi sessiste contro l'arbitra
Le donne, le nostre nonne che la mattina presto si recavano al fiume per lavare i panni. Le loro mani rosse e gelate con il sapone fatto in casa. Dopo il lavaggio lasciavano i panni stessi sulle sponde del fiume su pietre. Tornavano poi sul tardi a prendere i pan - facebook.com Vai su Facebook
“Vai a casa a lavare i piatti”: insulti sessisti (e nemmeno originali) all’arbitra durante una partita di calcio femminile - L’episodio durante il match di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4- Da ilgiorno.it
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it