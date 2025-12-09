Vai a lavare i piatti | insulti sessisti all’arbitra dalla tribuna ma il pubblico reagisce

Torinotoday.it | 9 dic 2025

L’insulto sessista è arrivato secco, dall’alto della tribuna: “Vai a lavare i piatti”.?Una frase che sa di un passato che il calcio femminile sta cercando con forza di lasciarsi alle spalle, e che invece domenica pomeriggio ha colpito in pieno la giovane arbitra Arianna Quadro, 26 anni, nel vivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

