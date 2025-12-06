Derby Perugia - Ternana i tifosi incitano i biancorossi all' antistadio | Domani non sarete soli

Una settimana carica di emozioni sta volgendo al termine. Tra circa ventiquattro ore arriva finalmente il momento di giocare: il Derby dell'Umbria, classifica alla mano, si prospetta come uno dei più delicati di questi ultimi anni.I tifosi della curva nord ne sono pienamente consapevoli e hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it