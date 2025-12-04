Calci e pugni alla compagna incinta | non voleva che uscisse di casa da sola

"Mi ha picchiata perché non voleva uscissi di casa da sola o avessi contatti con le mie amiche". È questa la richiesta d'aiuto di una donna incinta che, nel cuore della notte del 1° dicembre, ha fermato una pattuglia dei carabinieri in strada a Lido di Savio, nel Ravennate, dopo essere fuggita. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calci e pugni alla compagna incinta: non voleva che uscisse di casa da sola

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggredì a calci e pugni una giovane modella brasiliana: rimpatriato 26enne gambiano Vai su X

Dopo una fuga spericolata e un violento scontro con i Carabinieri prendendoli a calci, pugni e morsi, è stato trovato con oltre 1 chilo di cocaina, 4 mila euro in contanti e altri stupefacienti in casa - facebook.com Vai su Facebook

Lido di Savio, calci e pugni alla compagna incinta: 23enne agli arresti domiciliari - La notte del 1° dicembre i Carabinieri della Stazione di Savio, hanno arrestato uno straniero 23enne, per “maltrattamenti nei confronti della ... corriereromagna.it scrive

Picchia la compagna incinta e la rinchiude in casa: arrestato 23enne a Lido di Savio - Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari nell'abitazione di convivenza, mentre la donna ha deciso di trasferirsi ... Lo riporta ravennaedintorni.it

Lido di Savio, arrestato 23enne per maltrattamenti: compagna incinta in ospedale - Nella notte del 1° dicembre, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato un uomo di 23 anni, straniero, con l’accusa di maltrattamenti ai danni della convivente, una donna di 36 anni, anch’e ... Secondo ravennawebtv.it

Picchia i figli con cavi elettrici e violenta la compagna incinta: arrestato 28enne - Ha picchiato la compagna, l'ha frustata con cavi elettrici e l'ha violentata anche quando era incinta. Secondo fanpage.it

Calci e pugni alla compagna, le rompe le costole e la ferisce alla testa con un coltello: 36enne arrestato a Ivrea - L'aggressione il 24 novembre, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la vittima, 45 anni, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Come scrive msn.com

Antonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. fanpage.it scrive