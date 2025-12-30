Congedi parentali estesi fino ai 14 anni ma con più controlli | cosa cambia per i genitori nel 2026

A partire dal 2026, le norme sui congedi parentali in Italia subiranno importanti aggiornamenti, con congedi estesi fino a 14 anni di età del bambino e maggiori controlli. Queste modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio, mirano a favorire il ruolo dei genitori e a garantire un equilibrio tra lavoro e famiglia, mantenendo però un quadro regolamentare più accurato e trasparente.

Dal 2026, la disciplina sui congedi parentali si aggiorna, grazie ad alcune modifiche apportate dalla Legge di Bilancio. Alcuni articoli del decreto legislativo 151 del 2001 – nello specifico il 32, il 33, il 34 e il 36 – subiranno modifiche. Il cambiamento più evidente riguarda l'età dei figli: sarà possibile chiedere il congedo fino ai 14 anni, superando il limite precedente di 12. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Congedi parentali: ora anche per le coppie di madri, e dal 2026 estesi fino ai 14 anni del figlio; Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati congedo parentale e bonus mamme; Congedi parentali per figli fino a 14 anni di età

Congedo parentale, le ultime novità: sarà fino ai 14 anni dei figli e 10 di giorni di permesso per malattia - Ci sono importanti novità per quanto riguarda il congedo parentale contenute nella prima bozza della legge di bilancio. affaritaliani.it

