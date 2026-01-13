Neve e ghiaccio in strada | a Novi Velia si opta per la chiusura temporanea della strada Ponte Torna–Frazione Monte Sacro

A Novi Velia, in seguito alle condizioni di neve e ghiaccio, è stata disposta la chiusura temporanea della strada comunale Ponte Torna–Frazione Monte Sacro. L’ordinanza, valida in caso di avverse condizioni meteorologiche, prevede l’installazione di transenne e segnaletica per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La misura sarà mantenuta fino a miglioramento delle condizioni atmosferiche e sarà comunicata tramite appositi avvisi pubblici.

