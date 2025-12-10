Una tradizione che si rinnova | torna il Concerto di Santa Lucia

Brindisireport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concerto di Santa Lucia torna a Ceglie Messapica il 14 dicembre 2025, alle 19:30, presso la Chiesa Madre. Un appuntamento annuale che celebra questa tradizione radicata nella comunità, offrendo un momento di musica e spiritualità. Un evento atteso che rinnova il legame tra fede, cultura e musica nel cuore della città.

CEGLIE MESSAPICA - Una tradizione che si rinnova: il Concerto di Santa Lucia è in programma il 14 dicembre 2025, alle 19:30, presso la Chiesa Madre di Ceglie Messapica. Si tratta di un appuntamento ormai stabile nella vita musicale e comunitaria del paese. A portarlo avanti è l'Associazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

