Strada Flaminia riapertura tra code al semaforo e i lavori per la rete anti caduta massi | il punto sul cantiere

La strada Flaminia riapre nel tratto di Strettura a Spoleto, ma non senza problemi. Gli automobilisti trovano ancora code e rallentamenti, soprattutto ai semafori. La riapertura arriva dopo lavori per mettere in sicurezza la rete anti caduta massi. Il traffico viene regolato in modo temporaneo, il che causa ancora qualche disagio. La strada resta un punto fondamentale per chi viaggia e lavora nella zona.

Assessore De Rebotti: "Chiediamo all'Anas per il ritorno delle due corsie tempi certi e una comunicazione puntuale e trasparente" Una riapertura fondamentale, quella della strada Flaminia nel tratto di Strettura di Spoleto, per gli automobilisti e trasportatori commerciali anche se scandita da rallentamenti e code a causa della soluzione adottata, tra l'altro l'unica possibile, ovvero "transito provvisoriamente regolato a senso unico alternato con impianto semaforico". Una riapertura arrivata con alcuni giorni di ritardo, tanto da far scendere in campo la Regione Umbria per chiedere un intervento veloce e immediato dopo "le previsioni iniziali non rispettate".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Struttura Spoleto

A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di restyling sul Corso Vittorio Emanuele.

Questa mattina i lavori per riaprire la Flaminia continuano senza sosta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Struttura Spoleto

Argomenti discussi: Frana fra fra Spoleto e Terni. Traffico diviso fra vecchia Flaminia e statale Valnerina; Flaminia tra Spoleto e Terni riapre per il traffico leggero: deviato dentro Strettura | Aggiornamenti; Frana, la Flaminia verso la riapertura; Spoleto, frana a Strettura: chiusa la Flaminia. Tecnici Anas al lavoro.

Riapertura Flaminia, ripristinata la viabilità tra Terni e Spoleto. Proietti: Segnale importante per i cittadini, ora si lavora su interventi strutturaliÈ stata riaperta la strada statale 3 Flaminia, chiusa da mercoledì 28 gennaio per una frana in località Strettura, nel Comune di Spoleto. In particolare, Anas riferisce che sono stati rimossi terra, v ... corrieredellumbria.it

Frana sulla Flaminia tra Terni e Spoleto: riaperta viabilità a StretturaDopo la rimozione del super masso pericolante e le prime operazioni di messa in sicurezza del versante, è stato riattivato il transito sulla strada statale 3 Flaminia nel tratto di Strettura. Nei gior ... umbria24.it

Strada Flaminia, riaperta la viabilità a Strettura dopo lo smottamento. La presidente Proietti: “Risposta rapida per i cittadini, ora a lavoro per soluzione strutturale” È stato riattivato il transito sulla strada statale 3 “Flaminia” nel tratto di Strettura del comune di Spo - facebook.com facebook