Caduta dalle scale ma in casa solo quattro gradini | in coma per le botte del marito picchiata col tiragraffi

Una donna di Pradalunga è in coma dopo essere stata picchiata dal marito. L’incidente avviene in casa, ma non si tratta di una semplice caduta dalle scale. La vittima, che ha pochi gradini in pietra all’ingresso, ha riportato ferite gravi e segni di violenza. La polizia ha avviato le indagini, mentre il marito è stato fermato. La donna si trova ora in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Pradalunga. Sono quattro gradini in pietra, all'ingresso dell'abitazione, a smontare la versione dell'incidente domestico. Troppo pochi per giustificare un corpo devastato da fratture multiple, polmoni collassati e un'insufficienza respiratoria che ha costretto i medici a indurre il coma farmacologico. In un primo momento è la stessa vittima a parlare di una caduta dalle scale, ma a parte quei quattro gradini in casa non c'è altro. Poco prima di perdere conoscenza, la donna racconta ai sanitari la verità. A picchiarla brutalmente è stato il marito, servendosi anche di un tira graffi per gatti. L'uomo, 51 anni, tunisino, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime.

