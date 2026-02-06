Bournemouth-Aston Villa sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gialli al Vitality Stadium

Sabato pomeriggio al Vitality Stadium si gioca Bournemouth contro Aston Villa. I padroni di casa arrivano dopo due vittorie importanti, contro Liverpool e Wolverhampton, che hanno ridato fiducia alla squadra. Tuttavia, la lotta per una posizione che garantisca l’ingresso in Europa resta ancora lunga, e i punti in palio oggi saranno fondamentali. La partita si presenta ricca di tensione e con molte possibilità di cartellini gialli, come dimostrano le ultime sfide tra le due squadre.

Dopo aver battuto il Liverpool, in casa per 3-2, e il Wolverhampton, per 2-0 al Molineux, il Bournemouth si è un po' rilanciato anche se le posizioni che potrebbero valere la tanto sospirata storica qualificazione alle coppe europee sono ancora un po' distanti. In ogni caso quello del Vitality Stadium potrebbe essere un banco di.

