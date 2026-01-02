Wolverhampton-West Ham sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi e approfondimenti su Wolverhampton-West Ham, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:00. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida di Premier League. Nell’ultimo match del 2025, il Wolverhampton ha ottenuto il suo terzo punto stagionale, pareggiando contro il Man United, che non è riuscito a superare l’1-1 nonostante i favori del pronostico.
Nell’ultima partita del 2025 il Wolverhampton ha conquistato il suo terzo punto in 19 giornate, strappandolo a un Man United che non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nonostante fosse partito con i netti favori del pronostico. La salvezza resta praticamente impossibile per i Wolves ma, come avevamo scritto in occasione della presentazione alla gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Brighton-Burnley (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: West Ham-Burnley (sabato 08 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Wolverhampton-West Ham: dove vedere il match in diretta TV e streaming; Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Calcio in tv: le partite di sabato 27 dicembre.
Wolverhampton-West Ham: dove vedere il match in diretta TV e streaming - West Ham è uno spareggio salvezza della 20ª giornata di Premier League. msn.com
Pronostico Wolverhampton vs West Ham – 3 Gennaio 2026 - Il confronto tra Wolverhampton e West Ham, valido per la Premier League, si gioca il 3 Gennaio 2026 alle 16:00 al suggestivo Molineux Stadio. news-sports.it
Premier League: colpo Newcastle, West Ham ko. Wolverhampton quasi salvo - 2, prosegue la 32esima giornata di Premier League con due partite in programma questo sabato. calciomercato.com
Il Manchester United ottiene un deludente pareggio per 1-1 contro il Wolverhampton Wanderers FC nella diciannovesima giornata di Premier League. I Red Devils si erano portati in vantaggio al 27' con il tiro deviato di Joshua Zirkzee, ch aveva spiazzato Jose - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.