Analisi e approfondimenti su Wolverhampton-West Ham, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:00. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida di Premier League. Nell’ultimo match del 2025, il Wolverhampton ha ottenuto il suo terzo punto stagionale, pareggiando contro il Man United, che non è riuscito a superare l’1-1 nonostante i favori del pronostico.

Nell’ultima partita del 2025 il Wolverhampton ha conquistato il suo terzo punto in 19 giornate, strappandolo a un Man United che non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nonostante fosse partito con i netti favori del pronostico. La salvezza resta praticamente impossibile per i Wolves ma, come avevamo scritto in occasione della presentazione alla gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-West Ham (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Brighton-Burnley (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: West Ham-Burnley (sabato 08 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Wolverhampton-West Ham: dove vedere il match in diretta TV e streaming; Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Calcio in tv: le partite di sabato 27 dicembre.

Wolverhampton-West Ham: dove vedere il match in diretta TV e streaming - West Ham è uno spareggio salvezza della 20ª giornata di Premier League. msn.com