Tottenham-West Ham sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Tottenham e West Ham, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00. Le formazioni, le quote e i pronostici sono elementi chiave per comprendere meglio l’andamento di questa partita. Il Tottenham, quattordicesimo in classifica, e il West Ham, terzultimo a -7 dalla salvezza, cercano punti importanti in una stagione difficile. Ecco un quadro obiettivo delle due squadre e delle loro prospettive.

Con il Tottenham quattordicesimo in classifica, reduce dalla sconfitta in FA Cup contro l'Aston Villa e in campionato contro il Bournemouth, e il West Ham terzultimo a -7 dalla salvezza, con la vittoria che in campionato manca da oltre due mesi, non immaginiamo troppe facce felici nel nord di Londra sabato pomeriggio.

Pronostico Tottenham vs West Ham – 17 Gennaio 2026 - Alle 16:00 del 17 Gennaio 2026 il Tottenham Hotspur Stadio accoglie una sfida intensa di Premier League: Tottenham - news-sports.it

Lucas Paqueta giocherà Tottenham-West Ham? L'offerta del Flamengo e le parole di Nuno Espirito Santo - Il tecnico del West Ham Nuno Espirito Santo ha fornito un aggiornamento sul futuro del centrocampista Lucas Paqueta, che vorrebbe lasciare il club, alla luce delle voci che lo vedono vicino al Flameng ... msn.com

Calciomercato Roma: si scalda la pista che porta a Radu Dragusin La società giallorossa ha già il gradimento del giocatore e nelle prossime ore ci sarà un incontro con il Tottenham: si tratta per un prestito con obbligo condizionato Parla anche l'agent - facebook.com facebook

