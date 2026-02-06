Buon viso per ora a cattivo gioco Una lettura dei colloqui Iran–Usa in Oman

I colloqui tra Iran e Stati Uniti in Oman si sono conclusi senza grandi novità, ma con un po’ di speranza. Le due parti si sono incontrate di nuovo a Muscat, mediati dall’Oman, e hanno mostrato un certo ottimismo. Tuttavia, nessuna svolta concreta è arrivata, e le divergenze di fondo restano. Gli Stati Uniti non hanno abbandonato l’ipotesi militare e continuano a spostare truppe nella regione indo-mediterranea, mantenendo alta la tensione.

I colloqui mediati dall'Oman tra Iran e Stati Uniti a Muscat si sono chiusi con un cauto ottimismo ma senza alcuna svolta, confermando che il canale diplomatico è stato riattivato mentre le divergenze di fondo restano irrisolte – e l'opzione militare mai abbandonata dagli Usa, che continuano a movimentare truppe nella regione indo-mediterranea. Le parti hanno concordato di proseguire le negoziazioni, ma l'agenda, il contesto di sicurezza e le pressioni regionali continuano a rendere il processo fragile e altamente condizionato. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito l'incontro "un ottimo inizio", parlando di un clima "molto positivo" e spiegando che ora i negoziatori riferiranno alle rispettive leadership.

