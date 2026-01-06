Bullismo e cyberbullismo in Piemonte 277mila euro per 57 scuole | ecco i progetti approvati e la ripartizione dei fondi

La Regione Piemonte ha destinato oltre 277mila euro a 57 scuole per progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. I fondi, fino a 5mila euro per istituto, saranno impiegati per attività di educazione digitale, supporto psicologico e iniziative di sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

