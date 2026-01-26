Un podcast nelle scuole superiori per promuovere la cultura del rispetto

Un podcast nelle scuole superiori dedicato alla promozione della cultura del rispetto offre uno spazio di ascolto e riflessione. Attraverso conversazioni autentiche, invita studenti e docenti a confrontarsi con situazioni delicate, favorendo una maggiore consapevolezza. Le parole, accessibili tramite smartphone, diventano strumenti di sensibilizzazione, contribuendo a creare un ambiente scolastico più rispettoso e inclusivo.

“Il rispetto tiene banco”: ha preso forma nelle scuole superiori il progetto della Provincia di Piacenza dedicato alle nuove generazioni Il dialogo faccia a faccia per prendere coscienza delle situazioni più buie. Le parole a portata di smartphone che risuonano in un podcast. L’arte per colorare di messaggi positivi spazi e pensieri. Grazie al progetto “Il rispetto tiene banco”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e che vede come capofila la Provincia di Piacenza e come partner il CIPM Emilia Impresa Sociale, il Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione “La città delle donne” odv, Piacenza Network Aps (Web Radio Pc Radiocult) e l’urban artist Antonio Cotecchia (che partecipa con l’associazione Arte Viva Ets), le studentesse e gli studenti diventano divulgatori della cultura del rispetto, delle persone e del patrimonio comune attraverso più forme comunicative.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Protezione Civile: Musumeci denuncia la marginalità della prevenzione nelle scuole italiane nonostante tre protocolli firmati con il Ministero per promuovere la cultura del rischioIl ministro Nello Musumeci ha evidenziato come, nonostante tre protocolli firmati con il Ministero, la prevenzione dei rischi nelle scuole italiane rimanga marginale.

Guasti al riscaldamento e aule fredde: la situazione nelle scuole superiori del novareseIn alcune scuole superiori del Novarese, i primi giorni di rientro dopo le vacanze di Natale sono stati caratterizzati da problematiche ai sistemi di riscaldamento.

