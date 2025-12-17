Bullismo Valditara | Aggressioni in calo 4 casi nei primi quattro mesi contro 19 dell’anno precedente Sostegno psicologico da 20 milioni in arrivo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha aggiornato sulla situazione del bullismo nelle scuole, evidenziando un calo delle aggressioni e annunciando un incremento di 20 milioni di euro per il sostegno psicologico. Durante un'interrogazione parlamentare di Forza Italia, sono stati condivisi dati e misure volte a contrastare il fenomeno e a tutelare gli studenti.

Immagine generica

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Centro recupero animali selvatici: 4700 casi di ritrovamento e soccorso nei primi nove mesi dell’anno

Leggi anche: Cronisti minacciati, già 81 casi nei primi sei mesi del 2025. Le tre regioni più 'pericolose'

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

bullismo valditara aggressioni caloFunziona la cura Valditara: crollano le aggressioni ai docenti | Le anticipazioni al Giornale - Calo netto delle aggressioni contro i docenti: da settembre segnalati solo 4 casi contro i 21 dello scorso anno. msn.com

bullismo valditara aggressioni caloAggressioni docenti in forte calo, solo quattro da settembre. Valditara: “Stiamo restituendo autorevolezza” - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fr ... tecnicadellascuola.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.