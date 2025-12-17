Bullismo Valditara | Aggressioni in calo 4 casi nei primi quattro mesi contro 19 dell’anno precedente Sostegno psicologico da 20 milioni in arrivo
Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha aggiornato sulla situazione del bullismo nelle scuole, evidenziando un calo delle aggressioni e annunciando un incremento di 20 milioni di euro per il sostegno psicologico. Durante un'interrogazione parlamentare di Forza Italia, sono stati condivisi dati e misure volte a contrastare il fenomeno e a tutelare gli studenti.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sul tema del bullismo e del cyberbullismo.
