Roma | via Gregorio VII problemi di accesso per tassisti e automobilisti dopo le ultime interventi stradali

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, via Gregorio VII si riempie di problemi di accesso. Dopo gli ultimi lavori stradali, tassisti e automobilisti incontrano difficoltà a entrare e uscire, soprattutto con la pioggia che ha peggiorato la situazione. La strada si congestiona facilmente, creando disagi per chi deve attraversarla. La situazione resta critica e ancora da risolvere.

Quando la pioggia ha cominciato a cadere con intensità nel cuore della Capitale, l’attenzione è ricaduta su un problema ormai noto, ma mai sufficientemente affrontato: la viabilità di alcune arterie, in particolare in zona Aurelio. A causa degli acquazzoni, le condizioni della strada sono peggiorate drasticamente, con forme di accumulo di acqua e la formazione di buche profonde, che hanno reso difficile il passaggio per tutti coloro che utilizzano l’auto, ma soprattutto per i tassisti. Il problema è emerso con forza in Via Gregorio VII, una strada che connette il Vaticano con la zona ovest di Roma, e che è frequentata da una quantità considerevole di mezzi, tra cui taxi, mezzi di servizio pubblico, e veicoli della forza dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Gregorio VII

Roma, i tassisti: “Via Gregorio VII colabrodo, costretti a slalom tra buche, Comune intervenga”

La pioggia degli ultimi giorni ha peggiorato il già difficile stato delle strade di Roma.

Neve e problemi, strade chiuse e automobilisti bloccati: gli interventi dei vigili del fuoco

Durante l'Epifania, diverse zone della provincia di Perugia hanno affrontato problemi legati alla neve, con strade chiuse e automobilisti bloccati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gregorio VII

Argomenti discussi: Via Gregorio VII, lavori di ripavimentazione, in orario notturno, dal 2 al 28 febbraio; Finalmente i nuovi tram a Roma: prima consegna a febbraio, saranno 20 a fine 2026; Workshop su software per il calcolo illuminotecnico ed il rendering; On The Road | Ducati Streetfighter V2 o V4? Il nostro test.

Via Gregorio VII senza acqua: una condotta si rompe, strada allagataLa zona di via Gregorio VII oggi è senza acqua per la rottura di una condotta idrica. La strada è allagata. Presenti tre autobotti per i residenti. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su ... fanpage.it

Incidente in via Gregorio VII: scontro fra moto e ambulanza. Rallentamenti a piazza Pio XIRallentamenti in via Gregorio VII all’altezza di piazza Pio XI a causa di un altro incidente a Roma. Si tratta del quinto in pochi giorni. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.