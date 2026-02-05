Roma | via Gregorio VII problemi di accesso per tassisti e automobilisti dopo le ultime interventi stradali

Roma, via Gregorio VII si riempie di problemi di accesso. Dopo gli ultimi lavori stradali, tassisti e automobilisti incontrano difficoltà a entrare e uscire, soprattutto con la pioggia che ha peggiorato la situazione. La strada si congestiona facilmente, creando disagi per chi deve attraversarla. La situazione resta critica e ancora da risolvere.

Quando la pioggia ha cominciato a cadere con intensità nel cuore della Capitale, l’attenzione è ricaduta su un problema ormai noto, ma mai sufficientemente affrontato: la viabilità di alcune arterie, in particolare in zona Aurelio. A causa degli acquazzoni, le condizioni della strada sono peggiorate drasticamente, con forme di accumulo di acqua e la formazione di buche profonde, che hanno reso difficile il passaggio per tutti coloro che utilizzano l’auto, ma soprattutto per i tassisti. Il problema è emerso con forza in Via Gregorio VII, una strada che connette il Vaticano con la zona ovest di Roma, e che è frequentata da una quantità considerevole di mezzi, tra cui taxi, mezzi di servizio pubblico, e veicoli della forza dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

La pioggia degli ultimi giorni ha peggiorato il già difficile stato delle strade di Roma.

Durante l'Epifania, diverse zone della provincia di Perugia hanno affrontato problemi legati alla neve, con strade chiuse e automobilisti bloccati.

