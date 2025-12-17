Buche come crateri Così cresce il pericolo per auto e scooter Critica la Montefeltro

Le buche sulle strade di Pesaro stanno diventando un pericolo crescente per auto e scooter. La situazione critica ha spinto i cittadini a chiedere interventi immediati, mentre molti si affidano al patrono dei viaggiatori, San Cristoforo, per proteggersi dai danni e dagli incidenti causati da queste irregolarità.

© Ilrestodelcarlino.it - Buche come crateri. Così cresce il pericolo per auto e scooter. Critica la Montefeltro "San Cristoforo pensaci tu". A Pesaro – per evitare buche, danni alle sospensioni auto o rovinose cadute – pare non resti che votarsi al santo, patrono dei viaggiatori. Perché? Basta percorrere strada Montefeltro. A denunciare il dissesto è un lettore che per lavoro arriva nella zona artigianale, prima della rotatoria di Campanara. E' inviperito. "Non è possibile, tutti i giorni la stessa scossa sussultoria – dice – io vado a lavoro mica alla gran fondo delle strade bianche o al Camel Trophy. Non manca molto che dovrò rifare le sospensioni dell'auto. Ma chi paga? Si può sapere se l'amministrazione comunale ha intenzione di sistemare questo tratto tempestato di buche pericolose?".

