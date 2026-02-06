Britney Spears ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui dice di avere paura della sua famiglia. La cantante denuncia di aver subito ingiustizie e spera che i suoi familiari si assumano le responsabilità di quello che le hanno fatto. Nel post, torna a parlare della tutela e dei traumi lasciati da quegli anni difficili.

A corredo di una foto che vede un bambino e un adulto tenersi per mano, Britney Spears scrive: «Come esseri umani, tutto ciò che vogliamo è sentirci connessi gli uni agli altri e non sentirci mai soli. Per quelli di voi le cui famiglie vi hanno fatto credere che aiutarvi significasse isolarvi e farvi sentire esclusi. si sbagliavano». La cantante fa quindi riferimento alla scelta del padre di metterla sotto la sua tutela a seguito dell'esaurimento nervoso del 2008 e del controllo eccessivo, come sostenuto anche dal movimento #FreeBritney, a cui è stata sottoposta negli anni. Tra le principali accuse mosse dalla cantante ci sono quelle riguardanti l'allontanamento dai figli, Sean e Jayden Federline, oltre all'impossibilità di usare il telefono in autonomia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Britney Spears dice di avere «paura» della sua famiglia e di sperare che si assumano «la responsabilità di ciò che hanno fatto»

Approfondimenti su Britney Spears

Britney Spears si apre sui social, raccontando di aver paura e di sentirsi fortunata a essere ancora viva.

Britney Spears ha deciso di parlare ancora una volta della sua famiglia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Britney Spears, dubbi sul suo stato mentale dopo gli ultimi video pubblicato. Fan preoccupati.

Ultime notizie su Britney Spears

Argomenti discussi: Britney Spears rompe il silenzio: Ho paura della mia famiglia; La mia famiglia? Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura. Non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto: lo sfogo di Britney Spears; Britney Spears dice di avere paura della sua famiglia e di sperare che si assumano la responsabilità di ciò che hanno fatto; Britney Spears torna a cantare: è uscito un nuovo singolo con Will.i.am.

La mia famiglia? Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura. Non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto: lo sfogo ...La popstar si confessa su Instagram: Ho paura di loro, non si assumeranno mai la responsabilità di ciò che hanno fatto ... ilfattoquotidiano.it

Britney Spears sugli abusi subiti dalla famiglia: Sono fortunata ad essere vivaBritney Spears riflette sulla sofferenza ricevuta dalla famiglia, ma si sente fortunata ad essere viva dopo le difficoltà ... rumors.it

Britney Spears, lo sfogo contro la famiglia: «Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura di loro» facebook

Britney Spears rompe il silenzio: "Ho paura della mia famiglia" x.com