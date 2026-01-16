Bridgerton 4 a Parigi il debutto di Benedict | Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere

La quarta stagione di Bridgerton si avvicina, con Benedict interpretato da Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere a Parigi. La serie tornerà su Netflix con la prima parte il 29 gennaio 2026 e la seconda il 26 febbraio 2026, proseguendo le vicende della famiglia Bridgerton in un contesto storico ricco di intriganti sviluppi.

Bridgerton 4 è alle porte, cari lettori e lettrici di Vanity Fair e di Lady Whistledown: preparatevi a immergervi in un nuovo capitolo della saga più aristocratica e sensuale che ci sia. A grande richiesta, questa volta i riflettori si accendono su Benedict Bridgerton, finalmente protagonista. A interpretarlo è Luke Thompson, che si è presentato come un cavaliere dark sul tappeto viola della premiere parigina al Palais Brongniart. Al suo fianco la co-star Yerin Ha, alias Sophie, la misteriosa dama d’argento capace di far vacillare anche il più scapestrato dei fratelli Bridgerton. L’interprete dello scapolo d’oro dei Bridgerton ha raccontato così il suo personaggio: «Finora Benedict è stato bravissimo a fare love bombing a tutti, era il suo meccanismo di difesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

