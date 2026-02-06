Brescia | Cat Zone Show

A Brescia si è aperta la fiera Cat Zone Show, un evento che ha attirato centinaia di appassionati. Sono arrivati oltre 300 espositori da tutta Europa, pronti a mostrare le loro gatte e gatti. Giudici specializzati hanno valutato i felini tra sguardi magnetici, baffi e code che non passano inosservati. Il pubblico si è subito lasciato coinvolgere dall’atmosfera vivace e colorata della manifestazione.

Sei­cento gatti, trecento espositori, giudici arrivati da tutta Europa e un pubblico pronto a lasciarsi conquistare da baffi, code e sguardi magnetici. Nel fine settimana il Brixia Forum si prepara a cambiare volto e a trasformarsi nel punto di riferimento continentale per gli appassionati del.

