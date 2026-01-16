Cat Show – Love Edition 2026 all' ex Tabacchificio di Capaccio
Il Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si terrà il 14 e 15 febbraio presso l'ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. Organizzata da ANFI Campania, questa esposizione internazionale offre un'occasione per conoscere e apprezzare le diverse razze feline, promuovendo la cultura felina e l’amore per i gatti. Un evento di rilievo per appassionati e professionisti del settore in un contesto che valorizza il patrimonio locale.
