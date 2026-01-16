Cat Show – Love Edition 2026 all' ex Tabacchificio di Capaccio

Da salernotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si terrà il 14 e 15 febbraio presso l'ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. Organizzata da ANFI Campania, questa esposizione internazionale offre un'occasione per conoscere e apprezzare le diverse razze feline, promuovendo la cultura felina e l’amore per i gatti. Un evento di rilievo per appassionati e professionisti del settore in un contesto che valorizza il patrimonio locale.

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere uno degli eventi felini più importanti del Sud Italia: il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, esposizione internazionale ufficiale organizzata da ANFI Campania (Associazione Nazionale Felina Italiana), in programma il 14 e 15 febbraio 2026 presso il. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il Paestum Cat Show celebra la bellezza felina, gatti da tutta Europa in passerella per San Valentino

Leggi anche: Pontecagnano Faiano, all'ex Tabacchificio Centola la rassegna "Arti, vini e sapori"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

cat show 8211 lovePaestum Cat ShowLove Edition 2026, esposizione felina internazionale - ” Phyllis Christine Cast Capaccio Paestum si prepara ad accogliere uno degli eventi felini più importanti del Su ... gazzettadisalerno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.