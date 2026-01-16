Paestum Cat Show al Next l’esposizione internazionale dedicata ai felini

Il Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si terrà a Capaccio Paestum, offrendo un’occasione per appassionati e professionisti di incontrarsi e condividere la passione per i felini. Organizzato da ANFI Campania, l’evento internazionale si propone come un momento di confronto e scoperta nel settore felino, valorizzando le diverse razze e le eccellenze di questo mondo.

Capaccio Paestum ospiterà il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, l'esposizione internazionale felina organizzata da ANFI Campania. L'evento si svolge sabato 14 e domenica 15 febbraio presso gli spazi del NEXT Nuova Esposizione ex Tabacchificio, situato in località Cafasso.

