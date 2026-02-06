Bremer | Per la regola è rigore ma io dico no

La Juventus esce sconfitta dalla partita contro l’Atalanta, finendo per 3-0 e lasciando il sogno coppa Italia. Dopo il ko, il difensore Bremer ha commentato con fermezza: “Per la regola è rigore, ma io dico no”. Parole che fanno capire come la squadra non abbia intenzione di arrendersi, anche se il risultato è duro da digerire.

Bremer. Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha commentato la pesante sconfitta per 3-0 contro l’ Atalanta, gara che ha sancito anche l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia. Intervistato da Sport Mediaset, il centrale brasiliano ha parlato in modo chiaro della gara e delle scelte arbitrali che hanno inciso sull’esito del match. “ Difficile parlare, la regola dice che è rigore. Io da calciatore dico di no, però l’arbitro ha fischiato. È una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. Purtroppo è andata così “, ha spiegato Bremer. Bremer: il momento e le cose da migliorare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

