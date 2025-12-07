Verona Atalanta Palladino nel post partita | Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione VAR? Non capisco una cosa

Verona Atalanta, Palladino nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spiegando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi. L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta di Verona. E Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi. PARTITA – «Brutta prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per quanto successo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

