Verona Atalanta Palladino nel post partita | Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione VAR? Non capisco una cosa
Verona Atalanta, Palladino nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spiegando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi. L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta di Verona. E Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi. PARTITA – «Brutta prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per quanto successo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A, 2-0: Verona-Atalanta 3-1: punti preziosi per gli scaligeri in chiave salvezza Inter-Como 4-0 nerazzurri in vetta Sassuolo-Fiorentina 3-1, notte fonda Viola Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12 - facebook.com Vai su Facebook
#HellasVerona 3-1 #Atalanta : Gianluca Scamacca penalty! #VeronaAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Palladino, furia Var: "Tocco palese, ci stiamo complicando la vita. Atalanta troppo brutta" - Il tecnico della Dea ha commentato la brutta sconfitta subita dall'Hellas Verona al Bentegodi: le dichiarazioni ... Riporta tuttosport.com
Prima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina - 1 sui lanciatissimi orobici di Palladino: gli scaligeri di Zanetti abbandonano il fondo della classifica e staccano i viola ... Si legge su corrieredellosport.it
Verona-Atalanta 3-1: gol e highlights: Palladino ko, prima vittoria Hellas nella nebbia - 1: gol e highlights: Palladino ko, prima vittoria Hellas nella nebbia ... Da sport.sky.it
Prima vittoria in campionato per il Verona, l'Atalanta cade al Bentegodi - VERONA (ITALPRESS) – Prima vittoria in campionato per il Verona che batte l’Atalanta 3- Secondo iltempo.it
Palladino: «Siamo stati veramente brutti, ma il tocco di mano è palese» - Le parole di Raffaele Palladino dopo la brutta sconfitta per 3- Come scrive ecodibergamo.it
Atalanta, Palladino: "Non mi aspettavo una sconfitta così, la colpa è mia" - Il tecnico dei bergamaschi, Raffaele Palladino, parlerà a breve in conferenza. Come scrive tuttomercatoweb.com