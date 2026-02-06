Breitling torna in Formula 1 con la Aston Martin. Dopo mesi di attesa, l’azienda svizzera punta a conquistare la pole position. Gli appassionati sono in fermento, sperano che questa collaborazione porti risultati concreti in pista. I social sono pieni di commenti e scommesse: tutti aspettano di vedere se il ritorno di Breitling porterà davvero fortuna alla scuderia.

Se i commenti sui social media di Breitling degli ultimi giorni sono attendibili, ci sono molti appassionati di F1 che hanno atteso pazientemente e pregato in silenzio affinché il loro produttore di orologi svizzeri preferito tornasse finalmente ai vertici dell'automobilismo. Beh, l'attesa è finita. Perché Breitling è tornato in pista, con un partner familiare come Aston Martin. Naturalmente, la grande rivelazione è accompagnata da un orologio speciale che battezza la collaborazione: il Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One™ Team, che secondo il CEO di Breitling Georges Kern: «È una serie limitata di 1. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Breitling torna in F1 e punta alla pole position con Aston Martin

Oggi, al quarto giorno di test a Barcellona, la Formula 1 torna in pista con alcune novità.

